Чехия выдвинула России ультиматум: либо в Москву вернут высланных чешских дипломатов, либо из Праги продолжат высылать российских

МИД Чехии выразил послу России Александру Змеевскому протест против высылки из Москвы 20 сотрудников посольства. Об этом сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел Якуб Кулганек потребовал, чтобы всех дипломатов, объявленных персонами нон грата, вернули обратно на свои места в дипмиссии.

Все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве. Решение ожидаем до 12:00 четверга. Если оно не будет принято, то мы приступим к варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников.

По словам Кулганека, высылка «фактически парализовала работу посольства» в Москве.

В МИД РФ, комментируя высказывания Кулганека, предложили Чехии «ультиматумы оставить для общения внутри НАТО». «Завтра разговор с послом Чехии будет продолжен в МИД России», — заявила представитель министерства Мария Захарова.

17 апреля власти Чехии обвинили российские спецслужбы в организации взрывов на военных складах в Врбетице в 2014 году. Из-за этого из страны были высланы 18 сотрудников посольства РФ.

Россия в ответ выслала из Москвы 20 дипломатов. Обвинения Праги в МИД РФ назвали абсурдными и голословными.

В посольстве России в Чехии работали более ста сотрудников. Это намного больше, чем в посольствах других крупных стран — таких как Китай и США. Чешская контрразведка утверждала, что как минимум треть российских дипломатов — шпионы.

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