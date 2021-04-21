Чешские депутаты потребовали компенсации от России за взрывы в Врбетице

Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом правительству потребовать от России финансовую компенсацию за ущерб от взрывов на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году.

Представители нижней палаты парламента предложили запретить российским компаниям участвовать в проекте строительства атомной электростанции и других объектов критической инфраструктуры в стране.

Также депутаты потребовали еще больше сократить российское дипломатическое представительство в стране. Ранее Чехия уже выслала из Праги 18 сотрудников посольства РФ. По данным издания Seznam, 21 апреля МИД Чехии может объявить о новых высылках россиян.

17 апреля власти Чехии обвинили российские спецслужбы в организации взрывов на военных складах в Врбетице в 2014 году. По подозрению в преступлении были объявлены в розыск россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которые ранее власти Великобритании обвинили в отравлении Сергея Скрипаля в Солсбери. По сведениям The Insider и Bellingcat, операцией по подготовке взрывов руководил глава войсковой части ГРУ 29155 генерал Андрей Аверьянов.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил позже, что взрывы в Врбетице не были актом государственного терроризма.

Москва назвала обвинения Праги абсурдными и голословными и в качестве ответной меры выслала 20 чешских дипломатов.

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