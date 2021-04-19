Премьер-министр Чехии: взрывы во Врбетице, к которым причастно ГРУ, не были актом государственного терроризма

Взрывы на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в причастности к которым чешские власти обвинили , не были актом государственного терроризма. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, передает местная служба CNN.

Это не был акт государственного терроризма. <…> Россия не нападала на Чехию. Агенты атаковали товар , который, вероятно, продавал его странам, воюющим с Россией.

Бабиш также повторил версию чешской полиции о том, что взрывы должны были произойти не в самой Чехии, а во время транспортировки боеприпасов в другую страну. В связи с этим он назвал операцию проваленной.

При этом Бабиш подчеркнул, что деятельность агентов ГРУ на территории Чехии является «абсолютно неприемлемой».

Взрывы на военных складах во Врбетице произошли в октябре и декабре 2014 года, в результате погибли два человека.

17 апреля Чехия обвинила ГРУ в причастности ко взрывам во Врбетице и объявила в розыск двух предполагаемых сотрудников спецслужбы «Александра Петрова» и «Руслана Боширова». Ранее Великобритания обвиняла их в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Также Чехия объявила о высылке 18 сотрудников посольства России, которых чешские власти считают агентами ГРУ и СВР, и исключила «Росатом» из тендера на расширение чешской АЭС «Дукованы».

Москва назвала обвинения Праги абсурдными и голословными и выслала 20 чешских дипломатов.

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