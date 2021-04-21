В день акций в поддержку Навального по всей России задержали больше тысячи человек

1004 человека задержали в разных городах России в день проведения акций в поддержку политика Алексея Навального. Такие данные приводит «ОВД-Инфо», они также отображаются в режиме реального времени на интерактивной карте задержаний «Медузы».

Это число включает в себя как задержанных непосредственно на самих акциях, так и тех, кто был задержан превентивно, еще до начала митингов.

Протестные акции прошли в десятках российских городов. По числу задержаний лидируют Санкт-Петербург (351 человек), Уфа (87 человек), Сочи (50 человек). В Москве, по данным «ОВД-Инфо», задержали 20 человек.

Политик Алексей Навальный держит голодовку в колонии во Владимирской области, где он отбывает срок по делу «Ив Роше», с 31 марта. Он требует, чтобы ему предоставили необходимую медицинскую помощь — у него боли в спине и ноге. Он пообещал держать голодовку, пока к нему не допустят врача.

Лечащие врачи Навального 15 апреля сообщили о «резко отрицательной» динамике его анализов. По их мнению, это может привести к почечной недостаточности и тяжелым патологиям сердечно-сосудистой системы. Во ФСИН утверждают, что Навальный находится в удовлетворительном состоянии.

18 апреля Навального перевели в больницу для заключенных на территории ИК-3 во Владимире. Позже уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Навального посетили четыре врача, не входящие в систему ФСИН. По словам Москальковой, «пока серьезных опасений» по поводу состояния здоровья Навального нет.