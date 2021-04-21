Силовики пришли с обыском к SMM-редактору штаба Навального в Москве. Его били, требуя пароль от телеграма
Силовики провели обыск в квартире в подмосковных Люберцах, где живут SMM-редактор штаба Навального в Москве Александр Шепелев и журналистка «Медиазоны» Ольга Ромашова. Об этом Ромашова сообщила редакции.
По словам журналистки, силовики вломились в квартиру и заставили ее и Шепелева лечь на пол. После этого Ромашову заперли на кухне, а у Шепелева стали требовать пароли для разблокировки устройств.
«Били, чтобы сказал пароль. Саша сказал, что его били по ногам и давили на шею. Меня закрыли на кухне, я слышала как он кричит просто «Ааа» и «Мне больно», — сообщила Ромашова. По ее словам, пароли Шепелев не сказал.
После обыска Шепелева забрали на допрос по «санитарному делу». Ромашова осталась дома.
Позднее «Апология протеста» сообщила, что Шепелев проходит свидетелем по «санитарному делу», 22 апреля он должен явиться на допрос в СК. В протоколе обыска Шепелев указал, что его били, требуя сообщить логин и пароль от телеграма.
Обновлено. Обыск в рамках «санитарного дела» также проходит во Фрязино, где прописан активист Владислав Романцов. Следователь предъявил постановление, где указано что Романцов является администратором телеграм-канала штаба Навального в Москве. Сам Романцов сообщил, что силовики пришли в квартиру к его матери.
За два часа до этого в дверь квартиры позвонили люди, представившиеся пожарными; с ними был мужчина в черной балаклаве. Одновременно под окнами появилась пожарная машина. Визитеры угрожали вскрыть дверь, и когда один из «пожарных» включил болгарку, им открыли. После этого «пожарные» ушли, а в квартиру вломились силовики.
21 апреля по всей России прошли протесты в поддержку Алексея Навального. Перед акциями полиция устроила обыски и задержания сотрудников штабов Навального в разных городах.
В день митингов задержали продюсера ютьюб-проекта «Навальный Live» Любовь Соболь и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. Соболь обвинили в призывах к митингу в эфире «Эха Москвы», Ярмыш — в организации митинга через интернет. Ее арестовали на 10 суток, хотя она более двух месяцев находится под домашним арестом по «санитарному делу» и не пользуется интернетом.