Силовики пришли с обыском к SMM-редактору штаба Навального в Москве. Его били, требуя пароль от телеграма

Силовики провели обыск в квартире в подмосковных Люберцах, где живут SMM-редактор штаба Навального в Москве Александр Шепелев и журналистка «Медиазоны» Ольга Ромашова. Об этом Ромашова сообщила редакции.

По словам журналистки, силовики вломились в квартиру и заставили ее и Шепелева лечь на пол. После этого Ромашову заперли на кухне, а у Шепелева стали требовать пароли для разблокировки устройств.

«Били, чтобы сказал пароль. Саша сказал, что его били по ногам и давили на шею. Меня закрыли на кухне, я слышала как он кричит просто «Ааа» и «Мне больно», — сообщила Ромашова. По ее словам, пароли Шепелев не сказал.

После обыска Шепелева забрали на допрос по . Ромашова осталась дома.

Позднее «Апология протеста» сообщила, что Шепелев проходит свидетелем по «санитарному делу», 22 апреля он должен явиться на допрос в СК. В протоколе обыска Шепелев указал, что его били, требуя сообщить логин и пароль от телеграма.

Обновлено. Обыск в рамках «санитарного дела» также проходит во Фрязино, где прописан активист Владислав Романцов. Следователь предъявил постановление, где указано что Романцов является администратором телеграм-канала штаба Навального в Москве. Сам Романцов сообщил, что силовики пришли в квартиру к его матери.

21 апреля по всей России прошли протесты в поддержку Алексея Навального. Перед акциями полиция устроила обыски и задержания сотрудников штабов Навального в разных городах.

В день митингов задержали продюсера ютьюб-проекта «Навальный Live» Любовь Соболь и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. Соболь обвинили в призывах к митингу в эфире «Эха Москвы», Ярмыш — в организации митинга через интернет. Ее арестовали на 10 суток, хотя она более двух месяцев находится под домашним арестом по «санитарному делу» и не пользуется интернетом.