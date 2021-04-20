«Это пахнет дешевым пиаром. Мы и так представляем, что там происходит». Глава СПЧ отказался навестить Навального в колонии

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что не планирует посещать колонию во Владимирской области, где держит голодовку политик Алексей Навальный.

«Ну, приеду, увижу больного, нездорового, отощавшего человека и что? Это пахнет дешевым пиаром. Мы и так представляем, что там происходит. Пока совершенно не планируем», — приводит «Интерфакс» слова Фадеева из беседы с журналистами в Нижнем Новгороде.

Он также назвал естественным ухудшение состояния здоровья Навального на фоне голодания. «Я сейчас говорю как обыватель, не как врач: если состояние здоровья его ухудшилось оттого, что он не ест, то что скажет врач? Надо есть», — отметил глава СПЧ.

Говоря о требовании Навального допустить к нему независимых врачей, Фадеев напомнил, что политика уже вывозили в больницу во Владимир, где ему делали МРТ и «вполне профессиональные врачи» провели «целый консилиум».

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Лицо, которым открывают двери История Валерия Фадеева — либерала-государственника, ведущего Первого канала и (формально) главного правозащитника страны

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Лицо, которым открывают двери История Валерия Фадеева — либерала-государственника, ведущего Первого канала и (формально) главного правозащитника страны

Алексей Навальный с 31 марта держит голодовку в ИК-2 в городе Покрове Владимирской области. Политик жалуется на боли в спине и онемение в руках и ногах и требует допустить к нему врачей, которым он доверяет.

15 апреля врачи Навального сообщали о «резко отрицательной» динамике его анализов, что, по их мнению, может привести к почечной недостаточности и тяжелым патологиям сердечно-сосудистой системы. На фоне этого соратники политика объявили об общероссийском митинге в его поддержку.

19 апреля стало известно, что политика перевели из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных, расположенный на территории ИК-3 во Владимире.