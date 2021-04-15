СМИ анонсировали новые санкции США против России. Они будут включать высылку дипломатов и ограничения против госдолга РФ 

США подготовили новые санкции против России, сообщили американские СМИ, включая Bloomberg, Reuters, The New York Times и The Wall Street Journal. Ожидается, что об ограничениях могут официально объявить уже 15 апреля.

По информации Bloomberg, санкции затронут около 10 физических лиц (в том числе связанных с российским правительством и спецслужбами) и около 20 компаний. Reuters пишет, что под ограничения попадут 30 компаний.

Также США планируют выслать из страны около 10 российских официальных лиц, сообщает Bloomberg. Ранее агентство писало, что речь может идти о высылке российских разведчиков, работающих под дипломатическим прикрытием.

Кроме того, американские власти собираются ввести ограничения против российского суверенного долга. По данным The Wall Street Journal, после 14 июня финансовые учреждения США не смогут покупать гособлигации у Центрального банка России, российского министерства финансов и Фонда национального благосостояния.

Новые санкции связаны с участием России во вмешательстве в выборы президента США 2020 года, кибератаке на государственные ведомства США и сговоре России с талибами против американцев в Афганистане, сообщают американские СМИ. Белый дом еще в феврале заявил, что планирует санкции из-за этих действий, которые американские власти приписывают России.

Если новые санкции введут, это будет уже второй пакет ограничений против России, подготовленный администрацией нового президента США Джо Байдена. В марте США вместе с Евросоюзом ввели санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников из-за преследования оппозиционера Алексея Навального.

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