Bloomberg узнал о возможной высылке российских дипломатов-разведчиков из США. Лавров в ответ заявил о «тупой» линии США в отношениях с Россией

Администрация президента США Джо Байдена завершила обзор враждебных действий, в которых подозревают Россию, и подготовила ряд ответных мер, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Bloomberg пишет, что Джо Байден в своей первый рабочий день на посту президента США приказал проанализировать возможные действия России по четырем направлениям: вмешательство в выборы, предполагаемый , хакерская атака через программное обеспечение компании и отравление Алексея Навального боевым ядом из группы «Новичок». США уже ввели санкции из-за отравления Навального, но пока воздержались от ответных мер по другим направлениям.

По данным агентства, США рассматривают в качестве возможной меры высылку российских разведчиков, работающих под дипломатическим прикрытием. Один из источников отметил, что также ответные меры будут включать санкции в отношении людей, близких к президенту России Владимиру Путину, и организаций, причастных к вмешательству в выборы в США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя сообщение Bloomberg, заявил, что США проводят «тупиковую, а может даже тупую» линию в отношении России. «Нас эти действия убеждают только в одном: что мы должны полагаться на себя», — заявил Лавров, слова которого приводит «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что глава МИД РФ «как всегда меток в своих формулировках». Непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбность политики США в отношении нашей страны делает возможным использование фактически любого лексикона для того, чтобы описать эту политику», — сказал Песков.

17 марта вышло интервью Джо Байдена телеканалу ABC. У президента США спросили, считает ли он Владимира Путина убийцей, на что Байден ответил утвердительно: «Ага, да, считаю». На следующий день Путин пожелал Байдену здоровья и ответил ему детской поговоркой «Кто как обзывается, тот так и называется».

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