«Роснефть» потребовала от издания «Собеседник» 500 миллионов рублей из-за статьи о «персональном горнолыжном курорте» Путина

«Роснефть» подала иск о защите деловой репутации на 500 миллионов рублей к изданию «Собеседник» и его журналисту Олегу Ролдугину. Об этом «МБХ медиа» сообщил сам Ролдугин.

По его словам, претензии «Роснефти» связаны с его статьей в «Собеседнике» от 31 марта. В статье говорилось, что шале «Лунная поляна» в Адыгее, которое по документам принадлежит «Роснефти», используется как «персональный горнолыжный курорт» президента России Владимира Путина.

Требуют 500 миллионов. Фразы смешные, я не понимаю сути претензий по этим фразам. Там всего шесть фраз [из статьи]. Например: «Очевидно, что ради „Роснефти“ и тем более персонально ради Игоря Сечина (который до лыж не особо охоч) Кремль, ФСО и ФСБ так стараться не будут». Видимо «Роснефть» и Игорь Сечин считают, что Кремль, ФСО и ФСБ будут стараться персонально.

Согласно картотеке арбитражных дел, «Роснефть» подала в суд на Ролдугина и «Собеседник» 13 апреля. Журналист рассказал об иске в тот же день, однако тогда была неизвестна суть претензий и сумма исковых требований.

Что еще «Собеседник» писал о резиденциях Путина «Собеседник» рассказал о еще одной предполагаемой резиденции Путина Там есть персональная канатная дорога, рояль как у Николая II и корзины для мусора за 76 тысяч рублей

«Роснефть» и лично ее руководитель Игорь Сечин не раз судились с российскими СМИ — и чаще всего добивались от них опровержений и извинений. Например, в 2020 году «Роснефть» потребовала от РБК 43 миллиарда рублей из-за статьи о схеме продажи венесуэльских активов компании, но отозвала иск после извинений издания.

Весной 2021 года «Роснефть» подала в суд на «Новую газету», «Важные истории», Bloomberg и «Дождь» из-за материалов о компании. Часть исков была связана со статьей «Важных историй» о покупке доли в итальянском производителе шин Pirelli для «Роснефти». Позднее в суд на «Важные истории» и «Дождь» подала также героиня этой статьи.

В начале апреля ФСБ провела обыски в редакции «Важных историй» и в квартире главного редактора издания Романа Анина по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. Его возбудили еще в 2016 году, оно касается материала Анина о яхте тогдашней жены руководителя «Роснефти». Анин проходит по делу как свидетель.