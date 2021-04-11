Расследования Навального получили премию кинокритиков «Белый слон». Главную награду присудили фильму Кончаловского

Фильмы-расследования, снятые Алексея Навального, получили Национальную премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон» в номинации «Событие года».

Церемония вручения премии прошла вечером 10 апреля в онлайн-формате. «Впервые — и я надеюсь, что в последний раз — мы вручаем этот приз человеку, который сидит в тюрьме по заведомо ложному обвинению, настоящему политическому заключенному», — сказал президент Гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизен, вручая премию (цитата по телеканалу «Дождь»).

В главной номинации — «Лучший фильм» — премию «Белый слон» присудили работе Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Награду «Дорогие товарищи!» получили несмотря на то, что Кончаловский объявил об отказе от участия в премии из-за того, что на ее соискание выдвинули фильмы Навального. «Это как если бы передовая статья в газете „Комсомольская правда“ получила премию по литературе», — написал Кончаловский.

Антон Долин, объявлявший победителя в номинации «Лучший фильм», заявил:

Мы ужасно рады за Андрея Сергеевича. Мы хотим его утешить. Дорогой Андрей Сергеевич, хоть вы отказались, сняли свой фильм с номинации, на самом деле вы не ставили фильм на номинацию, его вообще никто не выставляет на номинацию. Просто критики выбирают тот фильм из вышедших в прокат, который понравился.

Драма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского претендовала на премию «Белый слон» в шести номинациях. Также фильм номинирован на кинопремии «Ника» и BAFTA. Картина получила специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале.

После того, как стало известно о выдвижении фильмов ФБК на премию кинокритики и кинопрессы Гильдия киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России, заявила, что перестанет быть учредителем «Белого слона».