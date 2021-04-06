Кончаловский попросил снять свой фильм «Дорогие товарищи!» с премии «Белый слон». Из-за того, что ею хотят наградить Навального

Режиссер Андрей Кончаловский попросил снять свой фильм «Дорогие товарищи!» с премии кинокритиков из-за намерения экспертного совета премии наградить оппозиционера Алексея Навального. Об этом Кончаловский написал в фейсбуке.

Мне грустно видеть, что в этом году номинантом Национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории «Событие года» стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства. Это как если бы передовая статья в газете «Комсомольская правда» получила премию по литературе.

Кончаловский подчеркнул, что считает премию «Белый слон» одной из важнейших в российском кинематографе, так как она «означает признание художественной ценности фильма со стороны профессионального сообщества — киноведов и кинокритиков, которые судят о фильме с позиций искусства».

Председатель экспертного совета «Белого слона» Виктор Матизен заявил «Открытым медиа», что фильм Кончаловского не будут убирать из номинаций, так как это не предусмотрено регламентом премии. «У нас были в прошлом такие инциденты, но мы никогда ничего не снимали. Нарушать регламент при всем уважении к Андрею Сергеевичу мы не будем», — сказал Матизен.

В марте экспертный совет премии «Белый слон» выдвинул Навального и его соратников на специальный приз «Событие года» — «за серию новаторских документальных фильмов-расследований».

Этому воспротивился учредитель «Белого слона» — Гильдия киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России. Гильдия заявила, что перестанет быть учредителем премии.

Режиссер Никита Михалков — председатель Союза кинематографистов и брат Андрея Кончаловского — заявил, что кинокритики, которые хотят наградить «программу» Навального, «ни хрена не кинокритики».

Драма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского претендовала на премию «Белый слон» в шести номинациях. Также фильм номинирован на кинопремии «Ника» и BAFTA. Картина получила специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале.