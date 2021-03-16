Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков прокомментировал конфликт, возникший между союзом и экспертным советом премии кинокритиков из-за решения совета вручить премию оппозиционеру Алексею Навальному. Видео с комментарием Михалкова опубликовал журнал «Собеседник».

Понимаете, ки-но-кри-тик, он должен оценивать кино. Мне как-то неловко считать себя режиссером, если режиссер Навальный. Он к кино не имеет отношения. Если вы даете приз за политику, ну, дорогие мои, вы так и говорите. А когда вы хотите дать программе Навального приз как кинематографическому произведению, то вы ни хрена не кинокритики, вот и все.

Собеседник Интернет-редакция

14 марта экспертный совет премии «Белый слон» сообщил о конфликте с учредителем премии — Гильдией киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов. Экспертный совет решил присудить Навальному и его соратникам спецприз «за серию новаторских документальных фильмов-расследований». Гильдия киноведов и кинокритиков в ответ объявила, что перестанет быть учредителем премии.

В феврале «Собеседник» сообщал, что на премию «Белый слон» предложили выдвинуть фильм «Дворец для Путина», выпущенный командой Алексея Навального. В Союзе кинематографистов отмечали, что на премию могут претендовать только фильмы, выпущенные в 2020 году, а видео Навального вышло в январе 2021-го.