Фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского попал в шорт-лист премии BAFTA

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», основанный на событиях в Новочеркасске в 1962 году, когда была расстреляна мирная демонстрация, вошел в шорт-лист номинантов премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории «Лучший фильм не на английском языке».

Соперниками фильма в борьбе за награду станут «Еще по одной» Томаса Винтерберга, «Отверженные» Ладжа Ли, «Минари» Ли Айзека Чуна и «Куда ты идешь, Аида?» Ясмилы Джанич.

Церемония вручения наград состоится 11 апреля.

9 марта также стало известно, что «Дорогие товарищи!» получил девять номинаций премии «Ника», в том числе в категории «Лучший игровой фильм».

В феврале фильм Кончаловского попал в предварительный шорт-лист «Оскара».

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