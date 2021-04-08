Видеохостинг Rutube, принадлежащий холдингу «Газпром-Медиа», не позволяет загружать на свой сайт фильм (ФБК) «Дворец для Путина». Это установил журналист «Открытых медиа», пытавшийся загрузить ролик на платформу.

Предварительно издание получило разрешение на публикацию видео у отдела расследований ФБК. При загрузке на Rutube ролик не прошел модерацию. В службе техподдержки Rutube через пресс-службу «Газпром-Медиа» передали, что видео не прошло проверку, поскольку нарушает «правила платформы в отношении соблюдения авторских прав», а у пользователя, загрузившего видео, нет «документального подтверждения», что он имеет право на публикацию.

Одновременно с видео о «дворце Путина» журналист издания пытался загрузить ролик основателя ФБК Алексея Навального под названием «Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить», и в этом случае видео прошло модерацию. Но, когда журналист еще раз попытался с другого аккаунта Rutube загрузить это видео и фильм о «дворце», оба ролика заблокировали.

В начале апреля холдинг «Газпром-Медиа» объявил о полном перезапуске Rutube. За несколько месяцев до этого, в декабре 2020 года, глава медиахолдинга Александр Жаров заявил, что компания хочет сделать Rutube «не хуже YouTube».

19 января команда Алексея Навального выпустила фильм «Дворец для Путина», в котором утверждается, что президент РФ Владимир Путин пользуется тайной резиденцией на Черном море стоимостью 100 миллиардов рублей. Ролик на ютьюбе посмотрели более 115 миллионов раз. Сам Путин утверждал, что ни ему, ни его близким родственникам дворец никогда не принадлежал. Через 10 дней после выхода фильма бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что эта территория принадлежит ему.

7 февраля в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» вышел сюжет о вилле в Германии, в которой Алексей Навальный жил после лечения в Берлине от отравления. Журналистка Анастасия Попова, в частности, рассказала, что в доме есть «две роскошные спальни с террасой», собственная кухня «с кофемашиной» и «своя комната грязи», где стоит пылесос.