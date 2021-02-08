«Россия 1» в ответ на расследование о «дворце Путина» выпустила сюжет о «вилле Навального», двухэтажном частном доме, который снимал политик, пока находился в Германии. Апартаменты «безработного блогера» показали в «Вестях недели» с Дмитрием Киселевым.

В каком-то смысле «вилла» оказалась даже более роскошной, чем «дворец» за 100 миллиардов рублей. Ведь там есть — внимание! — два дивана, телевизор, КОФЕМАШИНА, ершик (обычный, не золотой) и своя комната для грязи, то есть обычная кладовка с пылесосом.

Навальный, как утверждается в сюжете, обошелся без аквадискотеки, вместо нее — джакузи и бассейн. «Россия 1» насчитала, что политик жил в этом доме почти два месяца и, соответственно, потратил на аренду более 30 тысяч евро.

Краткий пересказ

«Россия 1» ответила на фильм про «дворец Путина» сюжетом о вилле в Германии, где жил Навальный. Максимально коротко

Краткий пересказ

«Россия 1» ответила на фильм про «дворец Путина» сюжетом о вилле в Германии, где жил Навальный. Максимально коротко

Только мемы (роскошные)

Журналистам, посмотревшим расследование «России 1», осталось только позавидовать коллегам, которых то и дело отправляют в командировки по местам проживания Навального.

Оказалось, что «Вести недели» подметили не все предметы роскоши, которые можно найти в «вилле».

И вообще, есть мнение, что кофеварка и два дивана — это не очень патриотично. Вот как нужно:

В твиттере тут же запустили флешмоб — нужно описать самую обычную квартиру так, чтобы «Вести недели» обзавидовались