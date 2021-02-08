«Россия 1» ответила на фильм про «дворец Путина» сюжетом о вилле Навального в Германии. Максимально коротко

Навальный снимал дом в самом престижном районе . (Кадры с Навальным из фильма про «дворец Путина»: «Я обещал вам, что мы попадем в гости к Владимиру Путину. И мы попадем, несмотря на то, что нас туда никто не приглашал»). Это двухэтажная вилла площадью более 300 квадратных метров. На первом этаже просторная гостиная, два дивана, телевизор. (Кадры с Навальным из фильма про «дворец Путина»: «Мы с вами в буквальном смысле увидим, на каких диванах сидит Владимир Путин, на каких кроватях лежит и за какими столами ест»). Рядом две роскошные спальни с террасой, кухня с кофемашиной и, конечно, комната грязи (В кадре подсобное помещение с пылесосом). Туалет не золотой, ершик тоже. Зато есть джакузи и бассейн. (Кадры с Навальным из фильма про «дворец Путина»: Здесь есть цокольный этаж, там огромный бассейн, спа-зона… Из бассейна можно попасть на улицу — в место, которое на плане обозначено как аквадискотека). На втором этаже гостиная с печкой и камином, еще одна гостиная с обеденным столом, кухня в красно-черных тонах, гардеробная во французском стиле, три спальни, две ванные, гостевой туалет. Сутки на этой вилле обходятся в 530 евро плюс залог. Навальный жил здесь почти два месяца до самого отъезда. Значит, только на жилье во Фрайбурге он потратил больше 30 тысяч евро. Если к этому добавить фильма про «дворец Путина» — фальшивки, которой занимались спецслужбы США, Великобритании и Германии, — ценник поднимается до миллиона евро. На чьи же деньги официально безработный блогер снял эти виллу и этот фильм?

Полностью сюжет про немецкую виллу Навального можно посмотреть здесь.

Пересказала Ольга Корелина