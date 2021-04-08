CNN: США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в знак поддержки Украины

США рассматривают возможность в ближайшие недели отправить военные корабли в Черное море — в знак поддержки Украины на фоне скопления российских войск у ее границы. Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванного представителя министерства обороны США.

По его словам, американский флот регулярно заходит в Черное море, но отправка кораблей туда сейчас подаст сигнал России, что США внимательно следят за ситуацией.

США не рассматривают наращивание присутствия российских войск у российско-украинской границы как попытку наступления, сказал собеседник CNN. Однако, продолжил он, «если что-то изменится, мы будем готовы отреагировать».

Согласно Конвенции Монтре о статусе проливов, принятой в 1936 году, США должны за 14 дней оповестить Турцию о намерении провести свои корабли в Черное море через проливы Дарданеллы и Босфор. Было ли направлено такое оповещение, неизвестно, отмечает CNN.

Обновлено. Пресс-служба Европейского командования Вооруженных сил США не подтвердила ТАСС отправку кораблей в Черное море. «В данный момент нам нечем с вами поделиться [по данному вопросу]», — сообщили в пресс-службе.

С конца марта в Украине обострился конфликт между официальным Киевом и непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками. Россия стала наращивать войска у границ Украины. По данным расследовательской группы Conflict Intelligence Team, концентрация российских войск у границ стала максимальной с 2015 года.

США попросили Россию объяснить «провокации», а президент США Джо Байден впервые после вступления в должность созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Кремль заявил, что Россия перемещает войска внутри своей территории, и «это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет угрозы».