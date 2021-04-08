Путин с Меркель обсудили Донбасс и Навального

Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба президента РФ.

В ходе беседы стороны среди прочего выразили обеспокоенность ростом напряженности на юго-востоке Украины.

Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения. Подчёркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса.

Обновлено. Меркель в разговоре с Путиным призвала не усиливать присутствие российских войск у границы с Украиной, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Также «в связи с проявленным канцлером интересом» в ходе беседы была «затронута ситуация с Навальным», отметили в Кремле. Ранее в четверг в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не следит за ситуацией с Навальным, хотя «неделями ранее» Путин обсуждал ее в международных телефонных разговорах.