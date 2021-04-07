Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление и непонимание, почему сервис онлайн-конференций Zoom запретил своему российскому дистрибьютору продавать корпоративную подписку на сервис российским госучреждениям, госкомпаниям и вузам. Об этом Песков сказал на брифинге с журналистами.

К сожалению, это американский сервис. Офис, если я не ошибаюсь, у них вообще в Польше. Знаю, что многие клиенты Zoom пытались установить связь, но у них не получалось, из Польши с ними никто не говорит. Надо переходить на альтернативы. Они есть.

Песков отметил, что российским операторам платформ, схожих с Zoom, «нужно будет хорошо поработать, чтобы доделать свои сервисы», потому что «у нас еще недоработки в этой сфере». «Все-таки стабильность работы оставляет желать лучшего, поэтому, конечно, требует доработки», — сказал Песков. Несмотря на это, считает представитель президента России, российские сервисы смогут «компенсировать» отсутствие Zoom.

Песков также сказал, что у администрации президента нет аккаунта в Zoom или договоров с компанией, разработавшей сервис. При этом партнеры России из других стран организовывали в Zoom «некоторые международные контакты, в том числе многосторонние», в которых участвовал Кремль. Президент Владимир Путин в ежедневном режиме не использует Zoom, поскольку есть «закрытые каналы, которые позволяют проводить видеоконференции», добавил Песков.

Компания «РайтКонф», дистрибутор Zoom в России и СНГ, ранее сообщила, что руководство Zoom запретило предоставлять госучреждениям и госкомпаниям платный доступ к сервису онлайн-конференций. Под ограничение в том числе попали некоторые российские вузы, например, Высшая школа экономики. В пресс-службе Zoom официально сообщили, что «уточняют эту информацию».