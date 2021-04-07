Дистрибутор Zoom сообщил, что компания запретила продавать доступ к сервису российским госучреждениям. В самом Zoom «уточняют эту информацию»

Американская компания Zoom Video Communications запретила своим дистрибуторам продавать государственным учреждениям и госкомпаниям в России корпоративную подписку на сервис онлайн-конференций Zoom. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на письмо компании «РайтКонф», дистрибутора Zoom в России и СНГ.

«РайтКонф» предупредил партнеров, что Zoom отозвала у компании авторизацию на продажу сервиса для госучреждений и организаций с государственным участием. Гендиректор «РайтКонф» Андрей Петренко подтвердил подлинность письма, отметив, что помимо России ограничение распространяется и на страны СНГ.

«Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания [Zoom] сделает отдельный продукт для госсектора», — сообщил глава «РайтКонф».

Об ограничениях со стороны Zoom, введенных в отношении государственных учреждений, также сообщается на сайте «Высшей школы экономики». «Вышка больше не сможет пользоваться корпоративной лицензией в Zoom. <…> По имеющейся информации, эта проблема затрагивает все российские организации с государственным участием, в том числе и другие вузы», — сообщили в ВШЭ.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом» и «Интерфаксом», допустили, что Zoom принял такое решение, чтобы избежать возможных санкционных рисков со стороны США.

В пресс-службе компании Zoom сообщили ТАСС, что не знают о приостановке продаж корпоративных подписок на сервис российским госучреждениям. «Похоже, что [эти сведения] основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе», — сказали в пресс-службе, отметив, что «уточняют эту информацию».