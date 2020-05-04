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Созвонимся в зуме? А может, лучше в хэнгаутсе?
«Медуза» рассказывает о сервисах для видеозвонков, которые безопаснее, чем Zoom
6 минут
10:30, 4 мая 2020
На фоне пандемии и всеобщей самоизоляции мы узнали две важные вещи. Первое: сервис для видеозвонков Zoom обошел Skype, FaceTime и прочих конкурентов — и стал не просто самым популярным инструментом для онлайн-совещаний, но и вошел в язык как имя нарицательное. Второе: у Zoom много проблем с безопасностью. Директор по инновациям «Медузы» Султан Сулейманов рассказывает, какие сервисы для видеозвонков безопаснее для ваших данных (хотя и пользоваться ими не всегда удобно).
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