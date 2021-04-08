Zoom решил напрямую продавать российским госорганам доступ к сервису. Ранее компания запретила это своему дистрибьютору

Американская компания Zoom Video Communications сообщила, что будет напрямую продавать доступ к сервису онлайн-конференций российским государственным учреждениям и госкомпаниям. Заявление Zoom опубликовал «Коммерсант».

Zoom по-прежнему намерен обслуживать клиентов на российском рынке и в СНГ. Мы находимся в процессе развития нашего подхода к рынку. Тем временем, новые и уже существующие пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через наш сайт напрямую.

Компания «РайтКонф», дистрибутор Zoom в России и СНГ, 31 марта направила партнерам письма о том, что руководство Zoom запретило предоставлять госучреждениям и госкомпаниям платный доступ к своему сервису. Под ограничение попали в том числе российские вузы, сообщала Высшая школа экономики.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 апреля выразил сожаление и непонимание из-за решения Zoom, запретившего российскому дистрибьютору продавать корпоративную подписку на сервис российским госучреждениям.