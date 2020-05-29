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В Дании болельщиков не пускают на футбол. Но это не беда — ведь они могут поддерживать свою команду через Zoom

Источник: Meduza
28 мая Дания возобновила проведение национального чемпионата по футболу. Болельщиков на стадионы пока не пускают, но руководство футбольного клуба «Орхус» придумало, как решить проблему: болельщиков, получивших специальные бесплатные билеты на сайте клуба, подключили к видеоконференции в Zoom, а вдоль поля установили огромные экраны, на которые выводились изображения с их домашних веб-камер. Матч «Орхуса» с клубом «Раннерс» закончился со счетом 1:1 — команда хозяев благодаря онлайн-поддержке фанатов отыгралась на второй добавленной минуте матча.
28 мая Дания возобновила проведение национального чемпионата по футболу. Болельщиков на стадионы пока не пускают, но руководство футбольного клуба «Орхус» придумало, как решить проблему: болельщиков, получивших специальные бесплатные билеты на сайте клуба, подключили к видеоконференции в Zoom, а вдоль поля установили огромные экраны, на которые выводились изображения с их домашних веб-камер. Матч «Орхуса» с клубом «Раннерс» закончился со счетом 1:1 — команда хозяев благодаря онлайн-поддержке фанатов отыгралась на второй добавленной минуте матча.
Henning Bagger / Ritzau Scanpix / Reuters / Scanpix / LETA