28 мая Дания возобновила проведение национального чемпионата по футболу. Болельщиков на стадионы пока не пускают, но руководство футбольного клуба «Орхус» придумало, как решить проблему: болельщиков, получивших специальные бесплатные билеты на сайте клуба, подключили к видеоконференции в Zoom, а вдоль поля установили огромные экраны, на которые выводились изображения с их домашних веб-камер. Матч «Орхуса» с клубом «Раннерс» закончился со счетом 1:1 — команда хозяев благодаря онлайн-поддержке фанатов отыгралась на второй добавленной минуте матча.

Henning Bagger / Ritzau Scanpix / Reuters / Scanpix / LETA