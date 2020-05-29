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В Дании болельщиков не пускают на футбол. Но это не беда — ведь они могут поддерживать свою команду через Zoom
10:16, 29 мая 2020
Источник: Meduza
28 мая Дания возобновила проведение национального чемпионата по футболу. Болельщиков на стадионы пока не пускают, но руководство футбольного клуба «Орхус» придумало, как решить проблему: болельщиков, получивших специальные бесплатные билеты на сайте клуба, подключили к видеоконференции в Zoom, а вдоль поля установили огромные экраны, на которые выводились изображения с их домашних веб-камер. Матч «Орхуса» с клубом «Раннерс» закончился со счетом 1:1 — команда хозяев благодаря онлайн-поддержке фанатов отыгралась на второй добавленной минуте матча.
Henning Bagger / Ritzau Scanpix / Reuters / Scanpix / LETA
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