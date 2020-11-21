Журналист из Нидерландов попал на закрытую видеоконференцию министров обороны ЕС. А все потому, что надо смотреть, что постишь в твиттер

Журналист Даниэль Верлаан из нидерландской новостной телепередачи RTL Nieuws сумел попасть на закрытую видеоконференцию министров обороны стран ЕС.

Нет, Верлаан ничего не взламывал. Просто в твиттере министра обороны Нидерландов Анки Бейлевелд была опубликована фотография, на которую попали пять из шести цифр кода для подключения к конференции. Фото удалили быстро, но недостаточно быстро — кто-то успел дать наводку RTL Nieuws. Журналист путем перебора вычислил недостающую цифру, ввел код и без всяких дополнительных проверок присоединился к видеозвонку.

Вот как выглядело вторжение Даниэля Верлаана на совещание министров

Когда Верлаан появился на экране, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель поинтересовался у него, знает ли он, что стал участником секретной конференции. Верлаан ответил, что он журналист из Нидерландов и пообещал немедленно выйти из звонка. Несмотря на то, что журналист, как и обещал, покинул видеоконференцию, она была немедленно прервана.

В Комиссариате ЕС по вопросам внешней политики, комментируя произошедшее, заявили, что подобное проникновение на закрытые видеоконференции незаконно и о нем будут поставлены в известность соответствующие органы. Там подчеркнули, что в те несколько минут, пока журналист участвовал в видеоконференции, министры обороны стран ЕС не обсуждали ничего секретного.

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что на совещаниях министров обороны «не бывает безобидных тем». «Пусть другие министры на примере Бейлевелд поймут, насколько осторожными нужно быть», — сказал он.

Минобороны Нидерландов ограничилось заявлением, что публикация фото с кодом доступа на конференцию была «глупейшей ошибкой» одного из сотрудников.