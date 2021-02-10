Адвокат из США забыл выключить фильтр в Zoom во время заседания. Он выступал в образе кота с бегающими глазками

Во время онлайн-заседания техасского окружного суда по делу о контрабанде адвокат Род Понтон предстал в образе кота. Заседание проводили по Zoom, и Понтон просто не отключил специальный кошачий фильтр, который, к тому же, подстраивался под движения глаз адвоката.

«Я не кот» 394th District Court of Texas — Live Stream

Судья указал адвокату на его внешний вид и предложил превратиться обратно в человека, отключив фильтр. Понтон заявил, что не знает, как это сделать. «Я в прямом эфире. Я не кот», — оправдывался Понтон. Проблемой занялась его помощница, хотя адвокат к этому моменту уже смирился и выразил готовность и дальше выступать в образе кота. По его словам, адвокат воспользовался компьютером своей ассистентки — и понятия не имел, откуда там взялись спецэффекты.

Судья в конце концов помог ему отключить кошачий фильтр, и заседание продолжилось в обычном режиме.

Позже судья выложил в свой твиттер фрагмент заседания с котом-адвокатом и призвал проверять настройки видеочата перед важными заседаниями.

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