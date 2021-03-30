Путин провел переговоры с Меркель и Макроном. Они попросили «сохранить здоровье» Навального

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает Кремль.

Пресс-служба Макрона сообщила, что лидеры Германии и Франции обратили внимание Путина на необходимость соблюдать права и «сохранить здоровье» российского оппозиционера Алексея Навального. Им были даны «соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела» Навального, говорится на сайте Кремля

Также Путин, Меркель и Макрон обсудили перспективы регистрации в Евросоюзе российской вакцины против коронавируса «Спутник V», возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС.

Кроме того, лидеры трех стран поговорили про ситуации в Украине, Беларуси, Ливии и Сирии. «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», — сказано в сообщении Кремля.

Алексею Навальному в феврале заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Политик находится в колонии № 2 во Владимирской области. На прошлой неделе он пожаловался на боли в спине и ноге, отсутствие медицинской помощи и на «пытку бессонницей». ФСИН назвала состояние Навального удовлетворительным.

4 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу вакцины «Спутник V» для применения в ЕС. 24 марта Германия призвала начать переговоры о закупке «Спутника V», не дожидаясь одобрения EMA. Но в ЕС нет единого мнения о целесообразности использования российской вакцины. Путин говорил, что Россия «не навязывает» Евросоюзу «Спутник V».