Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка заявил, что ЕС не нужна вакцина «Спутник V»

Евросоюзу не нужна российская вакцина «Спутник V». Коллективного иммунитета против коронавируса в странах сообщества можно достичь и с помощью вакцин, производимых в ЕС, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Поскольку Европа — континент, на котором больше всего вакцин ( ), которые одобрены медицинскими регуляторами, — мы первый континент в плане производства вакцин. Нам абсолютно не нужен „Спутник V“», — сказал Бретон в эфире французского телеканала TF1 (цитата по ТАСС).

Бретон возглавляет рабочую группу Еврокомиссии, которая отвечает за производство вакцин в ЕС. По его словам, у ЕС есть потенциал произвести от 300 до 350 миллионов доз вакцин против коронавируса к концу июня и достичь коллективного иммунитета к .

Создатели вакцины «Спутник V» обвинили Бретона в предвзятости. В официальном аккаунте «Спутник V» в твиттере утверждается, что еврокомиссар настроен против препарата, «потому что он российский». Там также сказано, что своими комментариями Бретон оказывает давление на Европейское агентство лекарственных средств (EMA), которое 4 марта начало экспертизу «Спутника V» для применения в ЕС.

В начале марта создатели «Спутника V» потребовали извинений от председателя правления EMA Кристы Виртумер-Хохе из-за того, что она сравнила препарат с русской рулеткой. Австрийское агентство по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов (кроме EMA, Виртумер-Хохе работает и там) заявило, что ее слова «не относились к безопасности, качеству и эффективности вакцины».

Два государства ЕС — Венгрия и Словакия — одобрили применение препарата «Спутник V», не дожидаясь разрешения общеевропейского регулятора EMA. Также вакцину одобрили еще в более чем 50 странах мира.