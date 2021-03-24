Германия попросила Еврокомиссию купить российскую вакцину «Спутник V» для ЕС

Власти Германии попросили организовать закупку российской вакцины от коронавируса для стран Евросоюза. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на представителя Германии.

«Мы попросили Еврокомиссию запустить процедуру закупки „Спутник V“. Сейчас мы видим, что комиссия находится в процессе запуска этой процедуры», — сказал представитель немецких властей на брифинге для журналистов в Берлине.

Представитель Германии добавил, что Еврокомиссия может начать переговоры уже сейчас, пока Европейское агентство лекарственных средств проверяет «Спутник V» для применения в ЕС. «Мы бы посчитали правильным, если бы переговоры начались незамедлительно», — сказал он.

4 марта Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу вакцины «Спутник V» для применения в Евросоюзе. Агентство оценивает, как российская вакцина соответствует стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.

Спустя пару недель после начала экспертизы еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу не нужна вакцина «Спутник V», поскольку в ЕС уже одобрили четыре вакцины, и их хватит для формирования коллективного иммунитета от коронавируса в странах сообщества.

Два государства Евросоюза — Венгрия и Словакия — одобрили применение вакцины «Спутник V», не дожидаясь разрешения общеевропейского регулятора. Всего российскую вакцину одобрили в более чем 50 странах мира.