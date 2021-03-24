Дмитрий Рогулин / ТАСС / Sipa / Scanpix / LETA

Биологу и научному редактору «Медузы» Александру Ершову не нужно объяснять на карточках разницу между российскими вакцинами от коронавируса — хватит и факультетов Хогвартса (все равно других книг кроме «Гарри Поттера» не существует!). Об этом стало известно из подводки в соцсетях телеканала «Дождь», которому Ершов прокомментировал разницу между вакцинами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

«„ЭпиВак“ — это такой Слизерин в мире российских вакцин, а „КовиВак“ — это Пуффендуй», — экспертно заявил Ершов. И что тут началось в твиттере!

Роскомнадзор замедлил работу Twitter (и грозится вскоре заблокировать соцсеть на территории России). Для сохранения ваших и наших нервов пересказываем чужие твиты — вместо того, чтобы их эмбедить. И другой важный дисклеймер: сам Александр Ершов не видел материал до его публикации!

Объясняем на анекдоте про Лупу и Пупу

Привиться Путин может одной из трех отечественных вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». «„ЭпиВак“ — это такая Лупа в мире российских вакцин, а „КовиВак“ — это Пупа», — рассказывает научный редактор «Медузы» Александр Ершов.

Объясняем на популярной рекламе 2000-х

Привиться Путин может одной из трех отечественных вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». «„ЭпиВак“ — это такой Вилларибо в мире российских вакцин, а „КовиВак“ — это Виллабаджо», — рассказывает научный редактор «Медузы» Александр Ершов.

Объясняем на рыцарях

Привиться Путин может одной из трех отечественных вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». «„ЭпиВак“ — это такой орден тамплиеров в мире российских вакцин, а „КовиВак“ — это госпитальеры», — рассказывает научный редактор «Медузы» Александр Ершов.

Объясняем на телепузиках

Привиться Путин может одной из трех отечественных вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». «„ЭпиВак“ — это такой Дипси в мире российских вакцин, а „КовиВак“ — это Тинки-Винки», — рассказывает научный редактор «Медузы» Александр Ершов.

Объясняем на легендарном Боке и его внуке, популярном певце Жоке

Привиться Путин может одной из трех отечественных вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». «„ЭпиВак“ — это такой легендарный Бока в мире российских вакцин, а „КовиВак“ — это его внук популярный певец Жока», — рассказывает научный редактор «Медузы» Александр Ершов.

Объясняем на «Крестных отцах»

Привиться Путин может одной из трех отечественных вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». «„ЭпиВак“ — это такой „Крестный отец 3“ в мире российских вакцин, а „КовиВак“ — это „Крестный отец 2“», — рассказывает научный редактор «Медузы» Александр Ершов.

Объясняем на двух поросятах

Привиться Путин может одной из трех отечественных вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». «„ЭпиВак“ — это такой Ниф-Ниф в мире российских вакцин, а „КовиВак“ — это Нуф-Нуф», — рассказывает научный редактор «Медузы» Александр Ершов.

Объясняем на популярных шутерах

Привиться Путин может одной из трех отечественных вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». «„ЭпиВак“ — это такой Call of Duty в мире российских вакцин, а „КовиВак“ — это Battlefield», — рассказывает научный редактор «Медузы» Александр Ершов.

Объясняем на двух стульях

Привиться Путин может одной из трех отечественных вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». «„ЭпиВак“ — это такой один стул в мире российских вакцин, а „КовиВак“ — это другой стул», — рассказывает научный редактор «Медузы» Александр Ершов.

Объясняем на зарубежных рок-группах

Привиться Путин может одной из трех отечественных вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». «„ЭпиВак“ — это такой Oasis в мире российских вакцин, а „КовиВак“ — это Blur», — рассказывает научный редактор «Медузы» Александр Ершов.

Ну и наконец-то: объясняем на «ЭпиВаке» и «КовиВаке»!

Привиться Путин может одной из трех отечественных вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». «„ЭпиВак“ — это такой „ЭпиВак“ в мире российских вакцин, а „КовиВак“ — это „КовиВак“», — рассказывает не придумавший нормальной метафоры научный редактор «Медузы» Александр Ершов.

Но почему именно Слизерин и Пуффендуй? Объясняет сам Александр Ершов

Идея проста. В России разрабатываются три очень разные вакцины, этим занимаются три разных научных центра. Но погружаться в тонкости хотят не все, поэтому, чтобы быстро пояснить, в чем, собственно, различия, я давно использую сравнение с факультетами Хогвартса. Вакцина центра имени Чумакова («КовиВак») сделана по самой старой, классической технологии, там ничего особенного изобретать не надо. Она, скорее всего, как-то будет работать, нужно просто вложить в нее много труда. Это, очевидно, Пуффендуй. С новосибирским «Вектором» история совсем другая — это уникальный центр с большим набором опасных инфекций. Их вакцина («ЭпиВакКорона») более сложно устроена, потенциально могла бы работать. Но из-за ужасной закрытости и таинственности «Вектора» мы про нее на самом деле ничего не знаем — понятно, что это Слизерин. Ну а победителем в вакцинной гонке в России, разумеется, стал «Спутник». Ведь Гриффиндор, как мы знаем, всегда побеждает.

Если без шуток, у нас хватает подробных разборов российских вакцин и их эффективности от Александра Ершова и других наших коллег. Увы, сравнений со Слизерином и Пуффендуем там не найти.