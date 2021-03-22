Премьер-министр Словакии Игорь Матович (справа) и министр здравоохранения Марек Крайчи встречают первую партию «Спутника V» в аэропорту Кошице. Словакия, 1 марта 2021 года Ivan Frantisek / TASR / AP / Scanpix / LETA

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил 21 марта, что готов уйти в отставку, чтобы разрешить кризис в правящей коалиции, который начался после его решения приобрести российскую вакцину «Спутник V».

В феврале правительство Матовича заключило контракт на поставку двух миллионов доз российской вакцины, а 1 марта премьер лично приехал в аэропорт, чтобы встретить первые 200 тысяч доз. Этот шаг вызвал гнев двух из четырех партий, входящих в Словакии — «За людей» и «Свобода и солидарность», пишет Politico. Они ссылались на то, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое уполномочено допускать препараты к использованию на территории Евросоюза, еще не одобрило российскую вакцину. Обе партии пригрозили покинуть коалицию, лишив правительство Матовича поддержки парламентского большинства, если он не согласится на перестановки в правительстве — в том числе на собственную отставку.

Сначала казалось, что Матович уступил: он заявил, что Россия предложила вернуть ей вакцину, не требуя штрафа за срыв контракта. Однако через два дня премьер передумал. «Я не могу отказаться от спасения наших людей с помощью качественной вакцины, потому что она сделана в России… Я не убийца», — написал он в фейсбуке. В марте в Словакии наблюдалась самая высокая относительная смертность от коронавируса среди всех стран ЕС. «Каждый день [в Словакии] умирают сто человек», — так описал происходящее сам премьер.

6 марта Матович подтвердил, что не откажется от российского препарата. «Спутник не улетит обратно в Россию и спасет жизни в Словакии ❤️», — написал он в фейсбуке, обвинив своих оппонентов в том, что те видят в этой вакцине лишь проявление «гибридной войны» и «геополитическое оружие России». Премьер, очевидно, намекал на слова министра иностранных дел страны Ивана Корчока, представителя партии «Свобода и солидарность» и одного из самых активных критиков покупки российской вакцины. Министр назвал ее «инструментом гибридной войны, [который] ставит под сомнение работу [Словакии] вместе с Евросоюзом».

Впрочем, Россию в этом подозревают не только словаки

Россия так активно поставляет «Спутник V» по всему миру, что западные СМИ заговорили о «вакцинной дипломатии». И о «прививочном национализме» США и Европы

Впрочем, Россию в этом подозревают не только словаки

Россия так активно поставляет «Спутник V» по всему миру, что западные СМИ заговорили о «вакцинной дипломатии». И о «прививочном национализме» США и Европы

Недовольные члены правящей коалиции, в свою очередь, усилили путаницу, дав понять, что согласны на компромисс, который будет включать отставку хотя бы министра здравоохранения Марека Крайчи, продолжает Politico. Крайчи входит в партию «Обычные люди», которую возглавляет премьер.

Матович согласился на это и объявил об уходе Крайчи, но оговорился, что это произойдет только через несколько недель — после того, как в стране будет полностью развернута вакцинация «Спутником V». Однако 12 марта уже сам Крайчи объявил в фейсбуке, что уйдет в отставку немедленно, поскольку не хочет, чтобы его действия стали поводом для «падения правительства». Матович в ответ назвал его отставку «самой абсурдной в истории».

Тем не менее, отставка главы минздрава тоже не разрешила политический кризис — две партии вновь потребовали ухода премьера. 21 марта Матович объявил, что готов подать в отставку. «Наши партнеры по коалиции использовали поставку „Спутника“, чтобы спровоцировать кризис коалиции. Сначала их единственным требованием была отставка Марека Крайчи. Мы удовлетворили это требование. Однако позже они предъявили дополнительное требование о моем уходе», — написал он.

Однако покинуть пост Матович согласен только с несколькими условиями, обьявил он на пресс-конференции в тот же день: кабинет вместе с ним должен покинуть его главный оппонент Рихард Сулик — министр экономики и лидер «Свободы и солидарности», а также еще ряд политиков из правящей коалиции — глава минюста Мария Коликова («За людей»), глава парламентского комитета по здравоохранению Янка Битто Циганикова («Свобода и солидарность») и зампредседателя парламента Юрай Шелига («За людей»). Кроме того, «Свобода и солидарность» должна лишиться одного места в правительстве.

В ответ «Свобода и солидарность» уже заявила, что предложение Матовича открыло пространство для переговоров, но отклонила его требование отказаться от места в кабинете, пишет Reuters. Агентство отмечает, что сам Сулик ранее заявлял, что готов уйти, если вместе с ним уйдет Матович.

Лидер партии «За людей» Вероника Ремишова ранее заявила, что видит два выхода из кризиса: досрочные парламентские выборы или немедленная отставка и Матовича, и Сулика. «Оба совершили большие ошибки, будь то меры в борьбе с пандемией или взаимные атаки. Но сейчас они совершают самую большую ошибку в своей жизни, разрушая собственное правительство, за что заплатит вся Словакия», — сказала Ремишова.

Петр Лохов