Создатели «Спутника V» потребовали извинений от главы Европейского агентства лекарственных средств. Она сравнила вакцину с русской рулеткой

Разработчики российской вакцины против коронавируса «Спутник V» потребовали извинений от председателя правления Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе. Об этом сообщается в официальном аккаунте «Спутника V» в твиттере.

Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих «Спутник V». Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы [вакцины, который начало EMA].

Отмечается, что EMA не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине против коронавируса. Создатели «Спутника V» считают, что такие комментарии подрывают доверие к агентству и его экспертизе.

Криста Виртумер-Хохе также является представителем Австрийского агентства по охране здоровья и безопасности пищевых продуктов. 8 марта в эфире австрийского телеканала ORF ей задали вопрос, стоит ли Австрии одобрять применение «Спутника V» до разрешения EMA. Виртумер-Хохе рекомендовала этого не делать, сославшись на недостаток данных о вакцине. «Это в чем-то похоже на », — сказала она (цитата по AFP).

Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу вакцины «Спутник V» 4 марта. Регулятор проверит препарат на соответствие действующим в Евросоюзе стандартам эффективности, безопасности и качества.

Два государства ЕС — Венгрия и Словакия — уже одобрили применение препарата (Чехия заказала «Спутник V» и допустила ее одобрение до решения EMA). Также, по данным разработчиков вакцины, она одобрена еще в 44 странах.