NYT: Нетаньяху согласился поставить в Сирию российскую вакцину в обмен на освобождение израильтянки

19 февраля 2021 года на сайте премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху появилось сообщение: «Несколько дней назад молодая израильтянка пересекла границу с Сирией. Я дважды говорил со своим другом, российским президентом Владимиром Путиным. Я запросил его помощь в ее возвращении, и он откликнулся на мою просьбу. Хочу еще раз поблагодарить его за усилия по возвращению гражданки Израиля на родину».

Речь идет о жительнице поселения на Западном берегу реки Иордан, которая в начале февраля 2021 года пешком пересекла границу с Сирией в гористой местности. На сирийской стороне ее задержали сотрудники спецслужб, сообщала The New York Times 17 февраля, и сразу же поняли, что она не военный и не разведчик, а гражданское лицо. Но поскольку Израиль и Сирия официально находятся в состоянии войны и не поддерживают дипломатические отношения, сирийские власти запросили помощи в обмене израильтянки на сирийцев в израильских тюрьмах у своего союзника — России.

По официальным данным, премьер-министр Израиля созванивался с Путиным дважды: 8 и 13 февраля. После чего сирийские власти доставили гражданку Израиля (ее имя не разглашается, известен только ее возраст — 23 года) в Москву, откуда ее забрали представители Израиля. 19 февраля она вернулась рейсом из Москвы в Тель-Авив, сообщает газета Haaretz.

В обмен на свою гражданку Израиль вернул в Сирию двух пастухов, задержанных на территории Голанских высот, которые контролирует Израиль. The New York Times сообщала, что первоначально израильтянку планировалось обменять на двух жителей Голанских высот, содержащихся в израильских тюрьмах. Но один из них, отбывающий наказание за контрабанду оружия из Ливана, отказался от освобождения на территорию Сирии, а второго все еще допрашивают израильские спецслужбы, поэтому пастухов предложили на замену им.

Однако 20 февраля The New York Times со ссылкой на источник сообщила, что обмен израильтянки на двух сирийских пастухов — лишь формальность, а на самом деле сирийская сторона поставила условием обмена доставку в Сирию из России через Израиль партии вакцины от коронавируса «Спутник V». Газета не уточняет объем этой партии, но Haaretz пишет о нескольких сотнях тысяч доз. The New York Times отмечает, что эта сделка может быть примером так называемой «вакцинной дипломатии» — а также подчеркивает неравенство между богатыми развитыми странами типа Израиля, который привил уже практически половину всех жителей страны, и разрушенной войной Сирией, где вакцинация от коронавируса еще даже не начиналась.

Официальные источники еще не подтвердили реальные условия возвращения израильтянки из Сирии, но премьер-министр Израиля уже подвергся критике со стороны и жителей палестинских территорий — Западного берега реки Иордан и Сектора Газа — и самих израильтян. Израиль, сообщает The New York Times, пока поставил лишь несколько тысяч доз российской вакцины (для себя Израиль закупает продукцию Pfizer/BioNTech) для почти трехмиллионного населения Западного берега, а поставки в Газу только-только начались. Израильские чиновники настаивают на том, что соглашения между Израилем и Палестиной не обязывают их оказывать медицинскую помощь жителям палестинских территорий, но власти готовы помочь палестинцам бороться с коронавирусной инфекцией — как только закончат с вакцинацией собственного населения.

В израильских СМИ Нетаньяху критикуют за легкость, с которой он пошел на сделку с сирийцами — что может подорвать его позиции в переговорах с властями палестинских территорий из группировки «Хамас» по обмену других израильских пленных, пишет Haaretz. А газета The Jerusalem Post даже обвиняет премьера в расизме: якобы для него жизнь молодой женщины из религиозной общины важнее, чем израильтянин эфиопского происхождения Авера Менгисту, который содержится в плену в Секторе Газа с 2014 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на публикации о возможной поставке российской вакцины в Сирию заявил РИА Новости следующее: «Россия помогает и дальше будет помогать Сирии».

