Jens Schlueter / AFP / Scanpix / LETA

Европейская комиссия определилась с содержанием и функциями европейского сертификата вакцинации от коронавируса, известного как «зеленый паспорт», и планирует утвердить его 17 марта, пишут испанская газета El Pais и британская Financial Times, которые ознакомились с проектом нормативных документов по этому вопросу. Еврокомиссия разработала документ спустя всего три недели после того, как саммит ЕС в Брюсселе 25-26 февраля принципиально одобрил его создание.

Сертификат будет выдаваться бесплатно, информация в нем должна быть приведена как на официальном языке выдавшей его страны, так и на английском языке. Документ обязательно должен содержать штрих-код и будет доступен как в цифровом формате, так и на бумаге — и при этом он не совсем обязательно должен быть зеленым, замечает El Pais. В паспорте будут указаны дата и место вакцинации, тип вакцины и тому подобное.

Формально сертификаты будут трех типов: о вакцинации от коронавируса, о том, что обладатель сертификата им уже переболел или просто об отрицательном тесте на COVID-19 (при этом издания не уточняют, сколько времени будет действовать каждый тип сертификата).

Сертификат должен позволить вакцинированным людям передвигаться по Евросоюзу без необходимости подчиняться коронавирусным ограничениям. Государства-члены ЕС должны выдавать его всем привитым любой из вакцин, разрешенных Европейским агентством по лекарственным средствам — то есть препаратами Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen (принадлежит корпорации Johnson & Johnson).

В то же время в постановлении Еврокомиссии четко указано, что сертификат «не должен стать условием для свободы передвижения» и «быть истолкован как обязательство или право на вакцинацию». Люди, которые не смогли или не захотели вакцинироваться, должны пользоваться той же свободой передвижения, что и вакцинированные — но «при условии, если необходимо, обязательных тестов или карантина/самоизоляции», цитирует документ испанское издание.

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В ходе разработки документа члены Евросоюза придерживались разных позиций по вопросу о том, укол какими вакцинами должен давать право на получение сертификата — после того, как такие страны ЕС, как Венгрия, разрешили использование российских и китайских вакцин. Это произошло до того, как эти вакцины были официально одобрены в ЕС, напоминает Financial Times.

Компромисс будет выглядеть следующим образом: страны Евросоюза получат право самостоятельно признавать вакцины, в том числе российский «Спутник V», и выдавать сертификаты людям, привитым такими вакцинами. Это означает, что страны, зависящие от туризма, получат возможность разрешать им беспрепятственный въезд.

Но при этом, к примеру, гражданин Венгрии, вакцинированный «Спутником V», получит право на въезд в другую страну ЕС без ограничений только в том случае, если эта страна тоже признала российскую вакцину. Ситуация изменится лишь после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам, которое сейчас изучает российскую вакцину, признает ее пригодной для использования на всей территории ЕС.

После утверждения Еврокомиссией документ должен быть одобрен Советом Евросоюза и Европарламентом. Ожидается, что он пройдет все эти стадии не позднее июня — чтобы успеть спасти европейский туристический сезон 2021 года, пишет El Pais. Кроме того, странам ЕС предстоит успеть создать и развернуть ИТ-инфраструктуру, необходимую для работы с «зелеными паспортами».

При этом Греция уже с 14 мая снимет ограничения на въезд для российских туристов, если они будут привиты российской вакциной (или любой другой вакциной от коронавируса), смогут предъявить при вылете справку о наличии антител к COVID-19 или же справку с отрицательным тестом ПЦР на коронавирус, сделанным не позднее 72 часов до вылета, сообщает российская Ассоциация туроператоров со ссылкой на директора представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпоса Эфстатиу. Туристы смогут свободно перемещаться внутри страны без карантина по прибытии. При этом Эфстатиу не уточнил, каким именно документом россияне должны будут подтвердить вакцинацию от коронавируса.

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