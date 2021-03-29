По Суэцкому каналу возобновилось движение судов. Оно было заблокировано почти неделю из-за севшего на мель контейнеровоза

В Египте возобновилось движение судов по Суэцкому каналу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение управления канала.

Судоходство по Суэцкому каналу прекратилось 23 марта — после того, как проходивший канал контейнеровоз «Эвер Гивен» сел на мель. 29 марта его удалось снять с мели. Для этого из-под днища контейнеровоза пришлось удалить около 30 тысяч кубометров песка.

«Эвер Гивен» отбуксируют на озеро между двумя участками канала, чтобы проверить на предмет повреждений.

По словам главы управления Суэцкого канала Усамы Рабиа, на данный момент возможности пройти канал ожидают по меньшей мере 369 судов. Рабиа пообещал ускорить процесс их пропуска. Он предполагает, что от затора удастся избавиться за три дня, пишет Reuters.

Обновлено. Советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш заявил РИА Новости, что ответственность за блокировку канала лежит на капитане контейнеровоза.