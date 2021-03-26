Путин назначил сенатора Олега Мельниченко временным главой Пензенской области. Прежнего губернатора уволили «в связи с утратой доверия»

Президент России Владимир Путин назначил сенатора Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области, сообщается на сайте Кремля.

Олег Мельниченко — уроженец Пензенской области. В разные годы он работал в органах власти региона, в том числе в областном правительстве. В Совете Федерации также представлял Пензенскую область.

Олег Мельниченко сообщил, что осенью будет баллотироваться в губернаторы Пензенской области.

23 марта Владимир Путин отправил прежнего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия». 21 марта Белозерцева задержали по подозрению в получении взяток.

По делу Ивана Белозерцева также задержали основателя группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, которого подозревают в даче взяток бывшему губернатору Пензенской области. Вместе со Шпигелем также задержали его жену Евгению, их арестовали. Шпигель считает, что его преследуют, чтобы отнять бизнес.