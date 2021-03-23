Губернатора Пензенской области уволили в связи с утратой доверия. Его подозревают во взятках

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Главу региона уволили «в связи с утратой доверия» президента, сообщает Кремль.

Кто станет исполняющим обязанности губернатора Пензенской области, пока неизвестно.

Иван Белозерцев возглавлял Пензенскую область с 2015 года. На выборах 2020 года он переизбрался на пост губернатора с результатом почти 79% голосов.

21 марта Белозерцева задержали по подозрению в получении взяток. В даче взяток заподозрили крупного бизнесмена, основателя группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и его жену Евгению. Их также задержали.