Правозащитная организация Amnesty International осуждает условия содержания Алексея Навального в колонии и вновь требует немедленно освободить оппозиционера. Об этом «Медузе» заявил заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

Ранее Навальный заявил, что в колонии его будят по восемь раз за ночь и не оказывают должной медицинской помощи.

Кривошеев заявил, что лишение сна может быть приравнено к пыткам и иному жестокому обращению — как и отказ в медицинской помощи. Недопуск к Навальному адвокатов является еще одним нарушением прав человека, добавил представитель Amnesty International.

Мы снова требуем немедленно освободить Алексея Навального — он лишен свободы по политическим мотивам, и это произвол, за который российские власти должны ответить.

Навальный находится в колонии № 2 в городе Покров Владимирской области. 24 марта адвокат политика Ольга Михайлова сообщила об ухудшении его здоровья. По ее словам, у Навального долгое время болела спина, а недавно стала отниматься и болеть нога.

25 марта адвокаты Навального обнародовали два заявления политика на имя начальника колонии и директора ФСИН. В них Навальный жаловался на отсутствие медицинской помощи и на «пытку бессонницей». ФСИН заявила, состояние Навального признано удовлетворительным.

В январе Amnesty International признала Алексея Навального узником совести, а в феврале отозвала этот статус — вероятно, из-за высказываний политика о мигрантах в 2000-х годах. Соратники Навального заявили, что действия Amnesty International на руку российской власти.

Как у Навального отозвали статус узника совести Amnesty International отказалась считать Навального узником совести — вероятно, из-за его старых высказываний о мигрантах Сторонники политика считают, что «это откровенная игра на стороне диктатуры»