«Как-то Ходорковский сказал мне: в тюрьме главное не заболеть. Лечить никто не будет». Навальный рассказал о состоянии своего здоровья

В социальных сетях политика Алексея Навального появился пост от его имени, в котором он рассказал о проблемах со здоровьем, которые он испытывает, находясь в колонии ИК-2 в Покрове.

Навальный рассказал, что некоторое время назад у него сильно заболела спина. Он предположил, что у него «нерв защемило от постоянного сидения в автозаках и „пеналах“ в скрюченном виде».

Я про это молчал. Неприятно, конечно, но не смертельно — вылечат. А не лечат. Когда этапировали, я забеспокоился и начал уже каждый день писать: алле, очень больно. Пустите врача сюда или дайте лекарства. Не дают. И уже с кровати встать тяжело и очень больно. Жалобы берут, но ничего не делают. Неделю назад смотрела меня тюремный врач и стала давать 2 таблетки ибупрофена, но диагноза я так и не знаю.

По словам Навального, это осложнение «пошло в ногу, и целые ее участки потеряли чувствительность».

Навальный также отметил, что любой заключенный подтвердит на личном опыте, что в колонии не уделяют вниманию проблемам со здоровьем осужденных.

«Как-то Михаил Ходорковский, отсидевший в тюрьме 10 лет, сказал мне: там главное не заболеть. Лечить тебя никто не будет. Серьезно заболеешь — умрешь», — написал политик.

Это третий пост в соцсетях Навального от его имени, опубликованный с тех пор, как политика отправили в колонию в Покрове. Предыдущие два поста были опубликованы 15 и 22 марта, о своем состоянии здоровья Навальный в них ничего не писал.

Об ухудшившемся состоянии здоровья Навального впервые стало известно 24 марта со слов его адвокатов. На следующий день адвокат Ольга Михайлова описала его состояние как «крайне неблагополучное», подчеркнув, что вопреки просьбам к нему не допускают его врача.

25 марта были опубликованы два заявления Навального на имя начальника колонии и директора ФСИН. В них он жаловался на отсутствие медицинской помощи, а также на «пытку бессонницей» — из-за того, что по ночам его будят каждый час для проверки.