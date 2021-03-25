«Российская ЛГБТ-сеть» обратится в СК из-за угроз от родственников модераторов чеченского оппозиционного телеграм-канала

«Российская ЛГБТ-сеть» обратится в Следственный комитет в связи с угрозами со стороны родственников 17-летнего Исмаила Исаева и 20-летнего Салеха Магамадова — братьев, модераторов оппозиционного телеграм-канала Osal Nakh 95, которых «Российская ЛГБТ-сеть» помогла вывезти из Чечни. Об этом «Медузе» сообщили в самой организации.

Накануне «Российская ЛГБТ-сеть» заявила, что чеченские полицейские задержали около 20 родственников Исаева и Магамадова, допрашивали задержанных о местонахождении родителей братьев и требовали вернуть их в Чечню. Задержанных отпустили лишь глубокой ночью.

Через несколько часов после этого сообщения в инстаграме ЧГТРК «Грозный» появилось видео с родственниками Исаева и Магамадова. Они заявили, что выступают «против кампании по их дискредитации, развязанной „Новой газетой“ и людьми, называющими себя правозащитниками, которые причисляют Магамадова и Исаева к людям с нетрадиционной ориентацией», сообщил телеканал.

«Один из мужчин в опубликованном видеоролике обращается к правозащитникам и произносит фразу: „Мы пойдем на все, чтобы вас остановить, вплоть до преступления“, а также говорит „Будьте прокляты“», — заявила «Российская ЛГБТ-сеть».

Мать братьев Зара Магамадова считает, что родственников угрозами заставили записать видео. «Клеймить позором по ЧГТРК — это обычное дело в Чеченской республике. Мне совершенно очевидно, что их запугивали и заставили все это сказать», — цитирует ее слова «Российская ЛГБТ-сеть».

В апреле 2020 года Исмаила Исаева и Салеха Магамадова задержали в Чечне по обвинению в оскорбительных публикациях, после чего один из них публично извинился. В июле того же года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла им уехать из Чечни в Нижний Новгород.

В феврале 2021-го братьев задержали в Нижнем Новгороде и перевезли в Гудермес, обвинив в пособничестве терроризму. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

17 марта мать Исаева и Магамадова 17 марта публично обратилась к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой о помощи сыновьям. Омбудсмен заявила, что взяла их дело под личный контроль.

«Новая газета» сообщала о деле Исаева и Магамадова. Издание много пишет о нарушениях прав человека в Чечне, а недавно выпустило большой материал о внесудебных казнях, совершенных чеченскими силовиками в 2017 году. После него глава Чечни Рамзан Кадыров публично пожаловался президенту России Владимиру Путину на «информационную войну», развернутую против Чечни.