«Уже больше месяца я нахожусь в постоянном страхе за них» Мать задержанных модераторов оппозиционного чеченского телеграм-канала попросила помощи у Татьяны Москальковой

Мать активистов Исмаила Исаева и Салеха Магамадова, которые были задержаны в Нижнем Новгороде и затем вывезены в Чечню, где им предъявили обвинения в пособничестве терроризму, записала видеообращение к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Копия обращения поступила в редакцию «Медузы».

«Сегодня Исмаилу исполняется 18 лет, и свое совершеннолетие он встречает в СИЗО. Уже больше месяца я нахожусь в постоянном страхе за них, боюсь за их здоровье, и этот страх не покидает меня», — сказала Зара Магамадова.

В видеообращении женщина попросила Москалькову помочь ей вернуть сыновей, подчеркнув, что дело против них сфабриковано. Она также обратилась за помощью «ко всем, кто может помочь».

Обращение матери Исмаила Исаева и Салеха Магамадова Meduza

Магамадов и Исаев — модераторы оппозиционного телеграм-канала Osal Nakh 95. В апреле 2020 года их задержали в Чечне, обвинив в оскорбительных публикациях, после чего один из них публично извинился. В июле при помощи правозащитной организации «Российская ЛГБТ-Сеть» они уехали из Чечни в Нижний Новгород.

В феврале 2021 года их задержали в Нижнем Новгороде, после чего перевезли в Гудермес как свидетелей по уголовному делу. Там их допросили и сначала отпустили, а затем снова задержали — уже как подозреваемых по уголовному делу об участии в незаконном вооруженном формировании. Власти Чечни утверждали, что Исаев и Магамадов в присутствии их отца признались в преступлении. По версии силовых органов, братья передавали продукты убитому осенью 2020 года боевику Рустаму Борчашвили.

По словам самих братьев, которые передает «Российская ЛГБТ-сеть», после задержания их под угрозой пыток заставили подписать отказ от адвокатов и сфабрикованные признательные показания. Эти показания их заставили заучить наизусть перед заседанием суда, который отправил их под арест. Магамадов также рассказывал о том, что к ним применяли насилие и угрожали убийством.

Сотрудник полиции вывел меня в другой кабинет, схватив меня за грудь, ударил меня дважды об стену, мне пришлось ответить, что я подпишу соглашение с назначенным адвокатом. После чего сотрудник полиции пояснил мне: «Если ты попытаешься нам противостоять, то я готов убить тебя, хоть в зале суда. Я не мужчина, если не убью тебя».

Адвокаты настаивают, что преследование Магамадова и Исаева является политическим, и заявляют, что будут требовать пересмотра уголовного дела и привлечения к ответственности сотрудников чеченских силовых структур.

Григорий Левченко