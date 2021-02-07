20-летний Салех Магамадов и 17-летний Исмаил Исаев, которых насильно перевезли в Чечню после задержания в Нижнем Новгороде, стали подозреваемыми в пособничестве терроризму. Об этом сообщил министр информации и печати Чечни, помощник главы республики Ахмед Дудаев. По его словам, следствие решает вопрос о возбуждении уголовного по соответствующей .

Дудаев утверждает, что Исаев и Магомадов в присутствии их отца «дали признательные показания о том, что занимались пособничеством члену НВФ Борчишвили Рустаму, который входил в террористическую группу ».

Перед этим Магамадов и Исаев через следователя передали своему адвокату Марку Алексееву записку, что их считают пособниками террористов якобы из-за того, что они передавали продукты Рустаму Борчашвили, сообщает «Дождь», ссылаясь на «Российскую ЛГБТ-сеть», которая помогает двум чеченцам. В организации допустили, что, дело «сфабриковали под пытками». В Следственном комитете на момент публикации это не комментировали.

Магамадов и Исаев — модераторы оппозиционного телеграм-канала Osal Nakh 95. Как пишет «Кавказский узел», в апреле 2020 года их задержали, заподозрив в том, что они оставляли в телеграме оскорбительные публикации, комментарии и фотографии других людей, после чего один из задержанных публично извинился. В июле того же года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла им уехать из Чечни в Нижний Новгород.

4 февраля сотрудники ОМОНа и ФСБ задержали обоих в Нижнем Новгороде, после чего перевезли в Гудермес как свидетелей по уголовному делу. Во время допроса в полиции к ним не пускали адвоката, а, когда Магамадов и Исаев вышли из отдела, их снова задержали. Юрист «Российской ЛГБТ-сети» подал заявления о похищении, незаконном лишении свободы и превышении полномочий.

По данным «Комитета против пыток», в сентябре 2020 года сотрудники чеченских силовых структур похитили в Геленджике и вывезли в Чечню модератора оппозиционного чеченского телеграм-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева, критиковавшего главу Чечни Рамзана Кадырова. Затем его заставили . Видео появилось на следующий день после похищения. В Краснодарском крае возбудили уголовное дело о похищении Тепсуркаева.