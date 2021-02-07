«Российская ЛГБТ-сеть»: двух чеченцев, которых силой увезли из Нижнего Новгорода в Гудермес, задержали после допроса

Полиция в чеченском Гудермесе повторно задержала двух чеченцев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, которых полицейские ранее насильно перевезли из Нижнего Новгорода в Чечню как свидетелей по уголовному делу. Об этом сообщает организация «Российская ЛГБТ-сеть», помогающая чеченцам.

Магамадова и Исаева задержали после того, как они вышли из здания отдела МВД по Гудермесскому району после допроса. На выходе их без объяснения причин затолкали в машину и увезли в отдел МВД в чеченском селе Серноводское.

После задержания Магамадова и Исаева адвокат «Российской ЛГБТ-сети» Александр Немов выехал вслед за ними. Его отказались пустить внутрь отдела полиции, после чего он написал несколько жалоб, стоя на улице.

В то же время туда приехал заместитель главы МВД Чечни (имя не уточняется). Он вместе с другими полицейскими угрозами и давлением вынудил родственников задержанных отказаться от услуг адвоката. Пресс-секретарь «Российской ЛГБТ-сети» Тим Бесцвет рассказал «Дождю», что заместитель министра угрожал «опозорить» Магамадова и Исаева по всем местным и федеральным телеканалам. В итоге «ЛГБТ-сеть» направила в отдел полиции еще одного адвоката.

В июле 2020 года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла Салеху Магамадову и Исмаилу Исаеву уехать из Чечни в Нижний Новгород после преследования — перед этим их задержали из-за того, что они модерировали оппозиционный телеграм-канал Osal Nakh 95.