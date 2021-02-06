«Российская ЛГБТ-сеть» заявила о пропаже двух чеченцев, которым помогала уехать из Чечни. Недавно их задержали и увезли обратно

«Российская ЛГБТ-сеть» подала заявления в управления Следственного комитета и МВД по Нижегородской области из-за пропажи чеченцев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, которых насильно перевезли из Нижнего Новгорода в Чечню. Об этом сообщается на сайте организации.

Магамадов и Исаев были модераторами оппозиционного телеграм-канала Osal Nakh 95. В апреле 2020 года молодых людей задержали, после чего на ютьюбе появилось видео с извинениями одного из них. В июле 2020 года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла им уехать из Чечни в Нижний Новгород.

4 февраля организация сообщила, что Магамадова и Исаева задержали в Нижнем Новгороде. Сотрудники полиции заявили адвокату Александру Немову, что молодых людей увезли в Гудермес в качестве свидетелей по уголовному делу. О какой деле идет речь, в полиции не уточнили.

5 февраля адвокат прибыл в Гудермес. В районном отделе полиции ему подтвердили, что Магамадова и Исаева должны привести на допрос, но заявили, что пока их местонахождение неизвестно. Немов подал заявления о розыске молодых людей. Полицейские приняли его, хоть и «проявляли вербальную агрессию».

Адвокат считает, что молодых людей «умышленно скрывают и возможно, оказывают давление, чтобы они отказались от адвокатских услуг».

В сентябре 2020 года модератора оппозиционного чеченского телеграм-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева похитили из Геленджика и вывезли в Чечню, где заставили . В Краснодарском крае возбудили уголовное дело о похищении Тепсуркаева.

В 2017 году «Новая газета» рассказала о преследовании геев в Чечне. Сообщалось, что тогда было задержано более ста человек, их пытали; как минимум три человека, по данным «Новой газеты», были убиты. Чеченские власти отрицают сообщения о преследовании ЛГБТ.