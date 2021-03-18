«Против нас развернута самая настоящая информационная война». Полк Кадырова попросил у Путина защиты от «Новой газеты»

Бойцы чеченского полка полиции особого назначения имени Ахмата Кадырова записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой пресечь оскорбления в свой адрес со стороны «Новой газеты».

В подписи к ролику, опубликованному в инстаграме, говорится следующее:

Мы обращаемся к Вам с просьбой обратить внимание на гнусные нападки фейкового издания, каковой является «Новая газета», в адрес наших бойцов. Мы готовы выполнить любой Ваш приказ… Против нашего полка развернута самая настоящая информационная война, основным рупором которой является «Новая газета». Общеизвестно, что этот рупор крепко держат в своих руках западные спецслужбы, обильно финансирующие подрывную деятельность так называемых либеральных СМИ на территории РФ… Международные террористы развязали войну в нашем регионе. К этому же нас пытаются подтолкнуть террористы в шкуре псевдожурналистов. Между ними нет никакой разницы. Они выполняют свою общую грязную работу, направленную на развал нашего государства.

В самом видео появляются несколько бойцов полка, чьи имена не называются. «Чтобы получить политическое убежище, какие-то подонки против нас сочиняют ложь, придумывают все что им угодно. Понятно, почему они это делают. Ну и вообще с этими людьми все ясно. Но почему находящаяся здесь в России „Новая газета“ распространяет их ложь по всей стране? Сидя в столице России, они систематически выпускают лживые статьи про нас, про Чеченскую республику. Мы считаем, что эти провокации надо остановить, так как они вредят всей нашей стране», — говорит один из мужчин в ролике.

«Нас уже принуждают к тому, чтобы кто-то один из нас взял на себя ответственность, чтобы пресечь оскорбления всего личного состава», — заявляет другой. «Просим верховного главнокомандующего остановить эти нападки, остановить этих людей, которые оскорбляют нас, возводят ложь на полк Кадырова и на Чеченскую республику», — заключает еще один участник видео.

15 марта журналистка Елена Милашина опубликовала в «Новой газете» монолог выходца из Чечни Сулеймана Гезмахмаева, ранее служившего в полку патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова. Гезмахмаев рассказал, как в начале 2017 года участвовал в задержаниях и допросах людей, которых позже пытали и казнили. В пытках и казнях, по словам бывшего спецназовца, он не участвовал.

17 марта в Грозном прошел митинг родственников сотрудников правоохранительных органов Чечни — они потребовали закрытия «Новой газеты» из-за публикации статьи о внесудебных казнях. Издание также раскритиковал помощник главы Чечни, министр информации и печати республики Ахмед Дудаев.

В среду также появилась информация о том, что сотрудники полиции Чечни задержали трех родственников Гезмахмаева. От них потребовали добиться того, чтобы он написал письмо с извинениями, где бы назвал свои заявления «Новой газете» не соответствующими действительности. Полицейские заявили, что если этого не будет сделано в ближайшие дни, «семье будет очень плохо».