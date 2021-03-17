На митинге в Грозном потребовали закрыть «Новую газету» после публикации о внесудебных казнях в Чечне

В Грозном прошел митинг, участники которого потребовали закрыть «Новую газету» из-за публикации статьи о внесудебных казнях в Чечне. Видео с митинга публикует в своем инстаграме «Грозный ТВ».

На видео участница митинга обращается к Владимиру Владимировичу (вероятно, Путину) с призывом «прикрыть „Новую газету“ и подобные ей СМИ». «Пусть оставят нашу республику в покое, — говорит женщина, которую в ролике не представляют. — Нам все это не нужно. Мы прекрасно живем».

Участники акции на видео держат в руках самодельные плакаты с надписями «Милашина отборный провокатор», «Верните совесть „Новой газете“» и «Оставьте нас в покое».

В сопровождающем видео тексте говорится, что на митинг пришли «родственники действующих и погибших при исполнении служебного долга» сотрудников правоохранительных органов.

15 марта Елена Милашина опубликовала в «Новой газете» монолог выходца из Чечни Сулеймана Гезмахмаева, ранее служившего в полку патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова. Гезмахмаев рассказал, как в начале 2017 года участвовал задержаниях и допросах людей, которых позже пытали и казнили. В пытках и казнях, по словам бывшего спецназовца, он не участвовал.

Днем 17 марта сотрудники полиции Чечни задержали трех родственников Гезмахмаева. От них потребовали добиться того, чтобы он написал письмо с извинениями, где бы назвал свои заявления «Новой газете» не соответствующими действительности. Полицейские сказали задержанным, что если этого не будет сделано в ближайшие дни, «семье будет очень плохо».

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17 марта помощник главы Чечни, министр информации и печати республики Ахмед Дудаев раскритиковал «Новую газету», назвав ее «фейковым изданием», которое «стряпает гнусную клевету» и «крышует беглых преступников-дегенератов».

В апреле 2020 года Рамзан Кадыров раскритиковал статью Милашиной в «Новой газете» о коронавирусе в Чечне. Он призвал ФСБ и администрацию президента РФ повлиять на издание. Генпрокуратура потребовала заблокировать статью Милашиной. По словам Милашиной, и до и после публикации этого материала она получала угрозы от главы Чечни.