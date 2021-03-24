В Чечне задержали 20 родственников модераторов оппозиционного телеграм-канала

В селе Комсомольское Урус-Мартановского района Чечни сотрудники полиции задержали около 20 родственников Исмаила Исаева и Салеха Магамадова — модераторов оппозиционного телеграм-канала Osal Nakh 95. Об этом сообщили «Медузе» в правозащитной организации «Российская ЛГБТ-Сеть».

Родственников, по словам очевидцев, допрашивали о местонахождении родителей Исаева и Магамадова, требовали найти и привезти их в Чечню. Отпустили их лишь глубокой ночью. Объективных причин для задержания, подчеркнули источники «Российской ЛГБТ-Сети», не было.

Братья Исмаил Исаев и Салех Магамадов в апреле 2020 года были задержаны в Чечне и обвинены в оскорбительных публикациях, после чего один из них публично извинился. В июле при помощи правозащитной организации «Российская ЛГБТ-Сеть» они уехали из Чечни в Нижний Новгород. В феврале 2021 года их задержали в Нижнем Новгороде, после чего перевезли в Гудермес как свидетелей по уголовному делу. Вскоре их статус был изменен на подозреваемых по уголовному делу об участии в незаконном вооруженном формировании. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Мать Исаева и Магамадова 17 марта публично обратилась к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой о помощи сыновьям. 23 марта материалы были переданы из межрайонного следственного отдела в республиканское следственное управление, а Москалькова заявила, что взяла ситуацию под личный контроль.

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