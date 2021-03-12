Росздравнадзор признал нарушением визит полицейского в больницу к женщине, которую он ударил на акции в Петербурге. Полицейский приходил извиняться

Управление Росздравнадзора по Санкт-Петербургу пришло к выводу, что в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе нарушили эпидемиологические правила, разрешив сотруднику полиции прийти в палату, где находилась Маргарита Юдина. Об этом говорится в ответе надзорного ведомства на обращение «Команды 29», защищающей Юдину.

Юдину ударил ногой в живот сотрудник полиции. Юдина попала в реанимацию, откуда ее уже на следующий день перевели в обычную палату. Полицейский пришел к ней извиняться и принес цветы.

НИИ скорой помощи имени Джанелидзе привлечен к ответственности, говорится в ответе управления Росздравнадзора, но не уточняется, к какой именно. Юристы «Команды 29» предполагают, что речь идет о статье 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), штраф по которой может доходить до 500 тысяч рублей.

После визита полицейского в больницу Маргарита Юдина сказала, что простила его, однако позже заявила, что, несмотря на извинения, обратится в СК. К Юдиной домой пришли сотрудники прокуратуры и органов опеки. После их визита Юдина вновь попала в больницу, где провела два дня.