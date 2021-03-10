«Ростелеком» отчитался о восстановлении доступа к государственным сайтам

Компания «Ростелеком» восстановила работу своей сети и возобновила доступ к сайтам российских государственных органов.

«В 14:45 работоспособность сети восстановлена. Сайты госорганов доступны. Причины сбоя изучаются, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем», — заявили ТАСС в пресс-службе компании.

Днем 10 марта в России наблюдались массовые проблемы с доступом к государственным интернет-ресурсам, в том числе сайтам Кремля, правительства, Госдумы и Совета Федерации. Тогда же стало известно о сбое в работе одного из крупнейших российских провайдеров — «Ростелекома».

Перед этим Роскомнадзор объявил, что начал замедлять работу Twitter на территории России — из-за отказа соцсети удалять запрещенный контент. В правительстве уточнили, что сбой в работе сайтов госорганов связан не с действиями Роскомнадзора, а с проблемами у «Ростелекома». Президент компании Михаил Осеевский в свою очередь назвал причиной сбоев некорректную работу маршрутизаторов.