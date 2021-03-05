США и Великобритания обсуждают новые санкции против российских олигархов и госдолга РФ

Власти США и Великобритании ведут переговоры о дополнительных санкциях в отношении России из-за применения химического оружия, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на слова анонимных источников.

Стороны рассматривают различные варианты санкций, в том числе ограничения против российских олигархов и меры, направленные на суверенный долг страны. По данным агентства, санкции введут, если российские власти продолжат препятствовать расследованию отравления политика Алексея Навального боевым ядом из группы «Новичок».

Великобритания собирается настаивать на том, чтобы Организация по запрещению химического оружия продолжила давление на власти России, добиваясь ответа по поводу использования запрещенных веществ. В ближайшие недели, по словам источника агентства, Великобритания обсудит потенциальные меры с главными европейскими союзниками, в том числе Германией и Францией.

США могут ввести санкции в отношении российских олигархов в рамках «закона Магнитского», позволяющего президенту США накладывать ограничения на бизнесменов, которые, по мнению американских властей, причастны к нарушениям прав человека или коррупции.

Двое собеседников Bloomberg отметили, что президент США Джо Байден также может ввести новые санкции в отношении российского государственного долга, если выяснится, что «Россия снова совершила серьезное нарушение международного запрета на использование химического оружия».

В Госдепартаменте США ранее сообщили, что Россию ждут новые санкции из-за отравления Алексея Навального, но страна сможет их избежать, если задекларирует и уничтожит свое химическое оружие.

2 марта США и Евросоюз ввели санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников из-за преследования Алексея Навального. Под санкции США, в частности, попали первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и директор ФСБ Александр Бортников, под санкции ЕС — глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. МИД России пообещал ответить на санкции, «не обязательно симметрично».

В августе 2018 года США ввели санкции в отношении России из-за ядом из группы «Новичок». В частности, США запретили американским банкам участвовать в первичном размещении российского госдолга в иностранной валюте, а также кредитовать российское правительство.

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