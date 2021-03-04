Госдепартамент США: России грозит второй раунд санкций из-за преследования Навального

В соответствии с американским законом о контроле за химическим и биологическим оружием (CBW Act) Россию ждет второй раунд санкций из-за отравления политика Алексея Навального. Об этом РБК сообщили в Госдепартаменте США.

Россия сможет избежать второго раунда санкций, если задекларирует и уничтожит свое химическое оружие, добавили в Госдепартаменте.

«Мы призываем Россию задекларировать и уничтожить ее необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением», — говорится в ответе представителя Госдепартамента на запрос РБК.

Накануне, объявляя о санкциях из-за преследования Навального, власти США не упомянули о неизбежности их второго раунда, отмечает РБК.

2 марта ЕС и США ввели санкции из-за преследования Алексея Навального. Под американские ограничения попали семеро российских чиновников, включая первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и директора ФСБ Александра Бортникова, а также три российских научных института. Россия пообещала ответить на санкции, «не обязательно симметрично».

В рамках второго раунда санкций США могут ввести такие экономические меры как дальнейшие ограничения для американских инвесторов на вложения в российский суверенный долг, запрет на импорт в США российских нефтепродуктов, отказ принимать рейсы российских государственных авиаперевозчиков, отмечает РБК.

В 2018 и 2019 годах США ввели против России два раунда санкций из-за Сергея и Юлии Скрипаль. При этом тогдашний президент США Дональд Трамп задействовал исключения, позволившие не вводить самые жесткие ограничения.

В России отчиталась об уничтожении всех запасов химического оружия еще в 2018 году. Но власти США считают, что Москва ведет негласную программу разработки химического оружия и сохраняет его запасы.